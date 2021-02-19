 

В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ

19.02.2021, 10:34, Разное
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Общественная палата (ОП) и национальный центр “ЖКХ Контроль” предложили начислять субсидии малоимущим россиянам, у которых есть задолженность по коммуналке. Отметим, что сегодня льгот лишают граждан, которые не оплачивают ЖКУ на протяжении двух месяцев.

Руководитель комиссии Общественной палаты по ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что у нынешней системы начисления выплат есть серьезный недостаток. Человек не может получить субсидию из-за того, что у него есть долги. А их сумма продолжает увеличиваться, потому что у россиянина нет субсидии.

“Это приводит к появлению замкнутого круга”, – подчеркнула Разворотнева.

Общественники также просят кабинет министров изменить подход к оценке доходов россиян. Сегодня, чтобы решить начислять субсидию семье или нет, смотрят на ее доходы за последние полгода. Но такая систему в ОП считают несправедливой. По их мнению, нужно учитывать доходы граждан за последние два месяца.

Глава комиссии сообщила, что субсидии на оплату ЖКУ каждый год получает около 5,4% российских семей. Если премьер-министр Михаил Мишустин одобрит идею расширения списка льготников, то их количество может увеличиться в два раза, передает издание “Известия”.

Ранее россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ на электроэнергию. Подробности – в материале “Дни.ру”.



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