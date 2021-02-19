 

Какие диеты и продукты лучше всего предупреждают рак толстой кишки

19.02.2021, 10:32, Разное
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Колоректальный рак – третья по распространенности в мире злокачественная опухоль. Известно, что риск этого вида рака выше при плохой диете, ожирении, низкой физической активности.  

Ранее многие исследования демонстрировали связь между риском рака толстой кишки и типом питания. Группа исследователей из США и Малайзии проанализировала почти 10 тысяч научных публикаций, посвященных этому вопросу, чтобы выбрать наиболее достоверные рекомендации.

Наиболее выраженное профилактическое действие ученые обнаружили у здорового питания, средиземноморской диете, полувегетарианская диета и вегетарианская диета с добавлением морских продуктов.

Что такое здоровая диета

Всемирная организация здравоохранения указывает, что здоровое питание снижает риск развития многих хронических болезней. Оно должно быть разнообразным, содержать мало соли, сахара, насыщенных и транс-жиров. Ее основные составляющие:

  • Основные продукты питания: зерновые продукты (пшеница, кукуруза, рис и другие) и корнеплоды (картофель и другие).
  • Бобовые.
  • Фрукты и овощи.
  • Животная пища (мясо, молоко, яйца, рыба).

Основные рекомендации:

  • Нужно есть много фруктов и овощей.
  • Количество жира в рационе нужно сокращать.
  • Сахара должны давать не более 10% калорий в день. Сладости и мучное лучше заменить свежими фруктами.  
  • Следует ограничить употребление соли.

Исследование подтвердило, что  западный паттерн питания (он включает большое количество красного и обработанного мяса, готовой еды, жиров, соли сахара, рафинированных и крахмалистых продуктов) увеличивает риск развития рака толстой кишки. С высоким риском связано употребление не менее одной порции алкоголя (эквивалент 10 мл чистого спирта) в день.

Самыми полезными для профилактики рака толстой кишки группами продуктов оказались цельные зерновые, бобовые, неферментированное молоко, фрукты и овощи.

Наиболее выразительным защитным действием обладают продукты, богатые витамином D и кальцием, клетчатка и йогурт. Цинк, магний, витамин B6, витамин D, витамин Е, фолиевая кислота оказались полезными как в составе пищи, так им в биоактивных добавках.

 «Исходя из этих данных, я считаю, что связь употребления красного мяса и алкоголя с раком толстой кишки убедительна. Это должно послужить обоснованием для того, чтобы медицинские работники рекомендовали употреблять их в ограниченном количестве», – прокомментировал исследование для MedPage Today Эндрю Чан (Andrew T. Chan) из Гарвардского университета.



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