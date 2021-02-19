 

Елизавета II провела первое в 2021 году официальное мероприятие

19.02.2021, 10:12, Разное
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На днях стало известно о госпитализации принца Филиппа. К счастью, ничего серьезного, если верить пресс-службе дворца: 99-летний герцог Эдинбургский лег в больницу по рекомендации своего лечащего врача из-за плохого самочувствия. И коронавирус тут ни при чем – еще в январе он вместе с супругой, королевой Елизаветой II, привился от главного недуга 2020 года. И пока Филипп набирается сил под присмотром врачей, Ее Величество решилась на первое официальное мероприятие в этом году.

Как сообщает британский HELLO!, вчера она провела частную церемонию награждения одного из своих высокопоставленных помощников – вице-адмирала сэра Тони Джонстона-Берта. Елизавета II назначила его кавалером Королевского Викторианского Ордена. Вручение награды проходило в одном из залов Виндзорского замка с соблюдением требования о социальной дистанции. 

Напомним, Елизавета II и принц Филипп с осени прошлого года проводят самоизоляцию с ограниченным кругом лиц из обслуживающего персонала в Виндзорском замке. И впервые за много лет отказались от семейного празднования Рождества и Нового года в Сандрингемском дворце. Обязательства королева также сейчас почти не выполняет: исключением служат только встречи с представителями различных организаций в онлайн-формате или такие, как вчера, закрытые церемонии награждения.



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