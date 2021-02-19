 

Гавриил Гордеев назвал причину ухода из шоу Comedy Club

19.02.2021, 10:00, Разное
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Один из первых резидентов Comedy Club Гавриил Гордеев рассказал, почему он решил оставить комедийное шоу. В проекте «Загугли звезду» комик признался, что ради своих детей он был готов на все, даже оставить проект ТНТ.
Выступая в шоу Comedy Club на сцене, Гавриил Гордеев стал популярным у зрителей. Но, несмотря на свою известность и славу, он все же решил уйти за кулисы, став креативным директором телеканала ТНТ. Однако недавно он принял решение уволиться из компании ТНТ, чтобы посвятить себя собственным проектам.

Недавно Гавриил Гордеев стал гостем проекта «Загугли звезду». В нем он рассказал, что на первом месте для него стоит семья. Комик любит своих троих детей: двух дочерей Соню и Машу, а также сына Серафима. Чтобы проводить с ними больше времени, артист был вынужден оставить Comedy Club. Повлиять на такое поведение мог тот факт, что Гавриил Гордеев до семи лет не видел отца.

Источник: teleprogramma.pro



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