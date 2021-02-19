Малышева предостерегла от чрезмерного употребления витамина А

19.02.2021, 10:00, Разное

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Теледоктор Елена Малышева предостерегла россиян от чрезмерного употребления витамина А. Она рассказала, для чего важен данный элемент и как на организм влияет его переизбыток.

Витамин А отвечает за зрение и обновление кожи, но у него есть предельно допустимая доза – 1300 мкг. Риск передозировки возрастает, если принимаются пищевые добавки. Просто так их употреблять нельзя, поскольку может развиться целый ряд болезней, в том числе, онкология.

Наиболее опасной передозировка витамином А может быть для беременны женщин и курильщиков. В первом случае у ребенка нередко развиваются патологии. В частности, он может появиться на свет без головного мозга. Если в организм поступает сильно много витамина А, увеличивается риск развития рака легких.

Источником данного вещества является сухая паприка, морковь, печень трески, замороженная петрушка. Во время беременности женщинам необходимо исключить из рациона данные продукты или же есть их в ограниченном количестве.