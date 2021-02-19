 

Малышева предостерегла от чрезмерного употребления витамина А

19.02.2021, 10:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Теледоктор Елена Малышева предостерегла россиян от чрезмерного употребления витамина А. Она рассказала, для чего важен данный элемент и как на организм влияет его переизбыток.
Витамин А отвечает за зрение и обновление кожи, но у него есть предельно допустимая доза – 1300 мкг. Риск передозировки возрастает, если принимаются пищевые добавки. Просто так их употреблять нельзя, поскольку может развиться целый ряд болезней, в том числе, онкология.

Наиболее опасной передозировка витамином А может быть для беременны женщин и курильщиков. В первом случае у ребенка нередко развиваются патологии. В частности, он может появиться на свет без головного мозга. Если в организм поступает сильно много витамина А, увеличивается риск развития рака легких.

Источником данного вещества является сухая паприка, морковь, печень трески, замороженная петрушка. Во время беременности женщинам необходимо исключить из рациона данные продукты или же есть их в ограниченном количестве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Королева Елизавета II и принц Филипп привились вакциной от коронавируса

01.09 / Мнение: О России в пятой точке и лишних людях

30.10 / QR-код, искусственный интеллект и древнейший город России

22.09 / Бекмамбетов в жюри, Кончаловский – в конкурсе: 42-й ММКФ объявил программу

11.01 / Вера Брежнева: «Один человек даже дома рассматривает во мне что-то особенное»

28.10 / “Так не смеюсь ни с кем”: Виктория Боня похвасталась интересной прогулкой с Маратом Сафиным

25.06 / Константин Хабенский решил отдать присужденную ему госпремию на благотворительность

18.09 / Курение в три раза увеличивает риск кровоизлияния в мозг

04.07 / Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 11 миллионов

15.08 / Странный зубастый скелет обнаружили у озера в Тюменской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска