«Все еще копчик болит»: Лазарев получил травму на съемках шоу «Танцы со звездами»

19.02.2021, 10:00, Разное

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Российский певец Сергей Лазарев признался, что во время съемок шоу «Танцы со звездами» он серьезно травмировался. Но своей работой артист удовлетворен, он считает, что ему удастся победить.

Эстрадному исполнителю ранее уже поступали предложения с просьбой принять участие в разных шоу, включая «Танец со звездами», но он всегда отказывался из-за плотного гастрольного графика. Из-за пандемии количество концертов сократилось, поэтому он смог уделить время проекту.

Однако на съемках «Танцев со звездами» не все шло гладко. Партнершей Сергея Лазарева была Екатерина Осипова. С ней они много и долго тренировались, поэтому тело певца постоянно болело. А во время исполнения особо сложного номера артист неудачно упал и повредил копчик. Он до сих пор болит, но Лазарев не бросает тренировки, надеясь победить.

За успехами певца на льду следят его дети: сын Никита и дочь Анна, они стараются не пропускать эфиры с участием отца. По словам Сергея Лазарева, сына он даже приводил на съемочную площадку. Но сейчас он является участником детской группы TODES, поскольку ему больше нравится танцевать.

Источник: riafan.ru