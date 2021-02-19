РПЦ лишит сана священников без партбилета «Единой России»

19.02.2021, 10:01, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Руководство Русской православной церкви (РПЦ) приняло постановление об обязательном членстве священников в политической партии «Единая Россия».

– Сегодня, во времена политического противостояния под угрозой оказалось будущее православия, являющегося одной из главных составляющих духовного кода русских. Дать отпор врагу можно только при занятии всеми институтами России и обществом консолидированной позиции. Ситуация вынуждает священнослужителей идти в политику и вступать в партию, которая наиболее красноречиво и последовательно отстаивает интересы православия. Поэтому каждый православный священнослужитель должен считать своим священным долгом вступить в «Единую Россию» – это своего рода тест на истинную веру, на истинный патриотизм, – отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В «Единой России» положительно отнеслись к инициативе церкви и пообещали временно не взимать со служителей культа членские взносы. Со своей стороны патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о лишении сана и отлучении от церкви всех духовников без партбилета.

—