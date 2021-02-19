В Ростове-на-Дону при монтаже конструкции погиб рабочий

19.02.2021, 9:40, Разное

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Жуткое происшествие снял камерой видеорегистратора проезжавший по путепроводу над железной дорогой в Ростове-на-Дону автомобилист. Двое рабочих монтировали рекламную конструкцию, стоя в люльке крана, когда проезжавший мимо грузовик задел его стрелу. В результате оба монтажника буквально вылетели наружу и рухнули на железнодорожное полотно. Один мужчина погиб на месте, второй находится в критическом состоянии в больнице, передает Пятый канал. Обстоятельства ЧП устанавливаются.