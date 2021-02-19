В Красноярске обстреляли машину спикера горсовета

19.02.2021, 9:40, Разное

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Утром 19 февраля возле администрации Красноярска обстреляли автомобиль председателя городского совета депутатов Натальи Фирюлиной, передает Life.ru. По уточненной информации, в сторону машины злоумышленники бросили некое зажженное пиротехническое устройство. На место прибыли экстренные службы. Никто не пострадал.