 

В Красноярске обстреляли машину спикера горсовета

19.02.2021, 9:40, Разное
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Утром 19 февраля возле администрации Красноярска обстреляли автомобиль председателя городского совета депутатов Натальи Фирюлиной, передает Life.ru. По уточненной информации, в сторону машины злоумышленники бросили некое зажженное пиротехническое устройство. На место прибыли экстренные службы. Никто не пострадал.



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