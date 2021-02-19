Ранняя вакцинация от туберкулеза может защитить детей от большинства инфекций

19.02.2021, 9:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Вакцина БЦЖ содержит ослабленный штамм Mycobacterium bovis, возбудителя «бычьего туберкулеза». Во многих странах, включая Россию, ей прививают детей на первом году жизни. Обычно вакцины помогают организму выработать иммунитет против определенного патогена, но особенность БЦЖ в том, что она увеличивает сопротивляемость организма не только против возбудителя туберкулеза. По данным ряда исследований, противотуберкулезная вакцина предотвращает около 30% всех инфекций, в течение первого года после прививки.

В новом исследовании, проведенном в одной из больниц Уганды участием 500 здоровых детей, оценивался весь спектр заболеваний, от которых может защитить младенцев БЦЖ. Половина детей получила вакцину БЦЖ при рождении, другая половина — спустя шесть недель. Ученые наблюдали за состоянием здоровья младенцев в течение 10 недель.

В первые шесть недель частота всех инфекционных заболеваний в группе привитых была на 25% ниже, чем в группе отсроченной вакцинации. Примечательно, что наибольший защитный эффект был обнаружен среди мальчиков, а также среди детей, родившихся с недостаточным весом. Ранняя противотуберкулезная вакцинация снизила вероятность заболевания как легкими, так и смертельно опасными инфекциями. В наблюдениях с шести недель, когда все младенцы из этой когорты получили прививку, таких значительных различий в заболеваемости уже не было.

Авторы исследования не дают однозначного ответа на вопрос, каким образом вакцина БЦЖ обеспечивает такой «бонус» для детского здоровья. В образцах крови были обнаружены изменения во врожденной иммунной системе младенцев, и ученые предположили, что прививка в целом укрепляет иммунитет новорожденных, защищая ее от любых инфекций.

«Ежегодно от инфекционных заболеваний умирают почти миллион младенцев, поэтому нам срочно нужны эффективные способы их защиты. Наше исследование показывает, что обеспечение вакцинации БЦЖ при рождении может потенциально спасти множество жизней», – заключили авторы исследования.