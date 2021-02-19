 

В Госдуме рассмотрят законопроект о праве работодателей увольнять беременных женщин

19.02.2021, 9:31, Разное
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов внёс на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который позволит увольнять беременных на общих основаниях.

– Сегодня частный бизнес столкнулся с огромным количеством проблем – коронавирус, падение покупательной способности, санкции и так далее. В этих условиях государство просто обязано прийти на помощь предпринимателям. Ещё с советских времён уволить беременную практически невозможно, де-факто многие женщины пользуются этим правом и как только получают вожделенную справку в женской консультации начинают плевать в потолок. Мы предлагаем уравнять их с другими работниками, это позволит сбалансировать рынок труда и снизит нагрузку на бизнес. Разумеется, эта мера временная, как только наша экономика продемонстрирует устойчивый рост в течение 3-5 лет, мы сможем обсудить возвращение к прежней системе, – заявил Титов.

Фракция «Единая Россия», имеющая большинство в нижней палате парламента, планирует поддержать законопроект. Идентичное мнение у депутатов из «Справедливой России».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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