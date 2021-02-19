ЦБ не исключил повышения ключевой ставки

19.02.2021, 9:22, Новости дня

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Банк РФ может повысить ключевую ставку уже в 2021 году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики ЦБ не видит, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить», – ответила Набиуллина на вопрос, может ли ЦБ повысить ключевую ставку уже в 2021 году, если экономика восстановится.

Снижение же ставки, по ее словам, возможно только в случае, если в РФ будут преобладать дезинфляционные факторы, однако в текущей ситуации таких рисков нет, передает РИА «Новости».

«Мы в основных направлениях денежно-кредитной политики – это наш основной документ, который определяет, как проводится денежно-кредитная политика – рассматриваем разные сценарии. У нас там четыре сценария. Есть сценарий дезинфляционный, когда инфляция будет снижаться. И в этом случае возможно снижение ставки. Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков», – сказала глава ЦБ.

Напомним, в июне 2020 года Банк РФ на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых. В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта – до исторического минимума в 4,25%. Позже ЦБ неоднократно сохранял ключевую ставку на том же уровне.

На первом заседании в текущем году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Таким образом, курс был взят на повышение ставки. Накануне Набиуллина заявила, что регулятор в 2021-2023 годах будет возвращать ставку в нейтральный диапазон 5-6%, при этом в текущем году политика будет оставаться мягкой.