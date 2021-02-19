 

Полицейских отстранили от работы после беспорядков у Капитолия

19.02.2021, 9:22, Новости дня
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Шесть сотрудников полиции Капитолия были отстранены от работы с сохранением содержания, в отношении 29 проводится расследование в связи с их действиями во время беспорядков в Вашингтоне 6 января, сообщил официальный представитель полиции Джон Столнис.

Столнис сообщил, что «исполняющая обязанности главы полиции Йоганада Питтман распорядилась, чтобы в отношении всех сотрудников управления полиции, чье поведение не соответствует правилами поведения, было применено дисциплинарное взыскание», передает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что полиция Капитолия проводит расследование в отношении 10 полицейских, а двух сотрудников полиции отстранили от службы.

Член палаты представителей Тим Райан сообщал, что один из отстраненных сотрудников делал селфи с протестующим, а второй надел кепку с надписью MAGA («Сделать Америку вновь великой» – лозунг Трампа).

Ранее разбираться в штурме Конгресса США решили «на манер» расследования теракта 9/11.

Напомним, верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал экс-президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм.

Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса – Палате представителей Кевин Маккарти.

Президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия. 

Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Трампу в Сенате, заявил, что даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем.



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