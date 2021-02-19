Число заболевших COVID-19 в мире превысило 110 млн человек
19.02.2021, 9:02,
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В мире по состоянию на утро 19 февраля коронавирус подтвердили у 110,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Жертвами вируса стали 2 млн 442 тыс. человек, выздоровело 62,1 млн заболевших.
Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:
США (27,9 млн заболевших, 493 тыс. умерших);
Индия (10,96 млн заболевших, 156,1 тыс. умерших, 10,7 млн выздоровевших);
Бразилия (10 млн заболевших, 243,5 тыс. умерших, 8,96 млн выздоровевших);
Великобритания (4 млн заболевших, 119,6 тыс. умерших);
Россия (4 млн заболевших, 80,6 тыс. умерших, 3,6 млн выздоровевших).
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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