 

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 110 млн человек

19.02.2021, 9:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В мире по состоянию на утро 19 февраля коронавирус подтвердили у 110,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами вируса стали 2 млн 442 тыс. человек, выздоровело 62,1 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (27,9 млн заболевших, 493 тыс. умерших);
Индия (10,96 млн заболевших, 156,1 тыс. умерших, 10,7 млн выздоровевших);
Бразилия (10 млн заболевших, 243,5 тыс. умерших, 8,96 млн выздоровевших);
Великобритания (4 млн заболевших, 119,6 тыс. умерших);
Россия (4 млн заболевших, 80,6 тыс. умерших, 3,6 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / МИД назвал бездоказательными обвинения в кибератаках

13.10 / “Появлялся он непросто”. У 49-летнего Бараца родился сын

30.01 / Экс-замглавы СБУ, готовившего покушение на сотрудника спецслужбы, объявили в розыск

23.08 / Российские Су-57 решили купить ряд стран

13.11 / Суд освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста

02.02 / В РФ представлен смартфон BQ за 9990 рублей

03.08 / В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

16.08 / Боевики нарушили перемирие на Донбассе установкой инженерного оборудования

12.10 / Назван срок начала широкого применения в РФ вакцины «Спутник V»

07.11 / Группа System of a Down посвятила Карабаху первые за 15 лет песни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска