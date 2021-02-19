Россиянам запретят размещать в Сети информацию о высоком уровне жизни за рубежом

19.02.2021, 9:03, Разное

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В Государственной думе началась разработка поправок к закону «О защите положительного имиджа России», принятому в декабре прошлого года.

Согласно документу, россиянам запретили выкладывать в интернет медиаконтент, несущий потенциально негативную коннотацию в контексте России. Речь, прежде всего, шла о фото- и видеоматериалах, на которых изображены ветхие здания, скопления мусора и неровности дорожного покрытия.

В поправках законодатели посчитали необходимым дополнить ч.1. п.9 «О сравнении уровня жизни и социальных гарантий в России и за рубежом». Изменения предусматривают запрет любых сравнений уровня доходов российских и иностранных граждан в графическом и текстовом виде в случае, если показатели будут свидетельствовать не в пользу России. Ограничения затронут и другие показатели: среднюю продолжительность жизни, зарплаты топ-менеджеров и госслужащих, информацию о дополнительных льготах и социальных выплатах.

Все информационные сообщения с такими данными будут по требованию прокуратуры удалятся Роскомнадзором с сайтов, социальных сетей и других платформ, а их авторы наказываться штрафом от 1 до 5 тысяч рублей и запретом на пользование интернетом на срок от 1 до 3 лет. За систематическое нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность. Административное наказание понесут и пользователи, сделавшие перепост или поставившие лайк антироссийской информации.

– Поправки вносятся не для ограничения свободы слова, а для ограничения антироссийской пропаганды. Как вы понимаете, все подобные посты несут субъективную оценку автора и умышленно интерпретируются им в негативном ключе по отношению к России. Всё это может создать дестабилизацию ситуации в стране. Если говорить объективно, то в каждой стране свой уровень доходов, расходов, налогов, стоимости тех или иных товаров, своя генетика и своё законодательство, – заявил разработчик поправок Александр Малькевич.

Депутаты назвали поправки в закон «О защите положительного имиджа России» первой ласточкой на пути к созданию суверенного интернета, защищённого от проникновения в Россию необъективной информации из-за рубежа.

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