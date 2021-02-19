 

Нефть подешевела в рамках коррекции и на фоне восстановления добычи в Техасе

19.02.2021, 8:28, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются в среднем на 1,5% в рамках коррекции после достижения годовых максимумов, давление также оказывает улучшение ситуации с добычей сырья в США.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,42% – до 63,02 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на WTI снизилась на 1,65%, составив 59,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти демонстрировала уверенное ралли последние несколько торговых сессий, поднимаясь до максимумов с января прошлого года. Оптимизм трейдером был, в частности, поддержан снижением добычи нефти в США из-за холодов.

В пятницу же нефтяные цены перешли к коррекционному снижению. Давление на настроения на рынке также оказывает факт постепенного возобновления добычи в Техасе. По данным источников СМИ, такие компании как Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil начали использовать мощности от местных сетей или генерирующих компаний для возобновления добычи на месторождении Eagle Ford.



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