 

Пользователи Facebook сообщили о сбоях в работе соцсети

19.02.2021, 8:28, Новости дня
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Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.

Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (83%), у 16% проблемы со входом, следует из данных сайта.

Первые сообщения о неполадках появились после 4.27 мск. О проблемах сообщают жители Европы и США.

Facebook – одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.

Ранее руководитель группы сопровождения клиентов КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД сбои в соцсетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.



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