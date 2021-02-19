В Кирове при пожаре погибли дети

19.02.2021, 7:52, Разное

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В ночь на 19 февраля в четырехквартирном деревянном жилом доме на улице Бородулина в южной части Кирова произошел пожар. Огонь успел распространиться на площади в 70 квадратных метров. 46 пожарных в сопровождении более десятка единиц техники меньше чем за час ликвидировали горение. Точное число жертв ЧП устанавливается. Сообщается, что в огне погибли трое детей и по меньшей мере один взрослый, передает телеканал “360”. Были спасены 13 человек. Их временно разместили в одной из гостиниц города.