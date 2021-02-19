«Швабе» начал выпускать новые оптические прицелы для нарезного оружия в России

19.02.2021, 7:34, Новости дня

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Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в РФ гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения, сообщили в пресс-службе компании.

Приборы подходят и для охотников, и для спортсменов.

В прицелах ПО104 и ПО156 разработки Новосибирского приборостроительного завода («НПЗ», входит в «Швабе»), используется нетипичный способ смены увеличения – переменный.

«Смена увеличения производится специальным рычагом в нижней части прицела. В отличие от традиционных систем, где смена увеличения производится поворотом специального маховика вокруг оси прицела, в новых прицелах стрелок перемещает рычаг вдоль прицела. Это сокращает время изменения кратности и улучшает контроль за полем зрения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В прицелах применена комбинированная прицельная сетка для работы в сложной мишенной обстановке. «Многослойное просветление оптических компонентов значительно повышает яркость и контрастность наблюдаемого в прицел изображения, это не только комфортнее для стрелка днем, но повышает возможности прицеливания в сумерках», – отметили в «Швабе».

Там уточнили, что в РФ подобные изделия для гражданского рынка выпускает только АО «НПЗ». Новосибирские прицелы отличаются лучшими в своем классе характеристиками, возможностью прямой установки на боковую планку самозарядных российских карабинов. Российская разработка вчетверо дешевле известного зарубежного аналога.

Ранее «Швабе» поставил крупную партию монокуляров ночного видения одной из стран в Африке.