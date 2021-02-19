Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в Киргизии

19.02.2021, 7:34, Новости дня

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Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в республике, а также предложил продлить перекрестный год Киргизии и России.

Жапаров указал это в своей статье «Союзнические узы», опубликованной в пятницу в правительственной киргизской газете «Слово Кыргызстана», передает ТАСС.

«Русский [язык] – не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплен в нашей конституции. И я как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе», – отметил президент.

Напомним, в Киргизии русский язык имеет статус официального, киргизский язык – государственный.

Также Жапаров выступил с предложением продлить перекрестный год республики в РФ и РФ в Киргизии, выразив уверенность, что сможет найти «поддержку в этом вопросе со стороны российского руководства».

«Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнерства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место. Благодаря интеграционным проектам и своей мощи, РФ обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион», – подчеркнул Жапаров.

Год РФ в Киргизии и Год Киргизии в РФ был торжественно открыт в феврале прошлого года в Москве, однако из-за ситуации с коронавирусом запланированные в его рамках мероприятия пришлось отменить.

Ранее был анонсирован визит Жапарова в Россию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли реальная угроза, что руководство Киргизии променяет дружбу с Москвой на союз с Пекином.