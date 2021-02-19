Подозреваемого в убийстве ребенка мужчину взяли под стражу в Чите

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19.02.2021, 7:34, Новости дня
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Железнодорожный районный суд Читы постановил заключить под стражу на два месяца 33-летнего местного жителя Василия Дунца, которого подозревают в убийстве ребенка, информирует источник из зала суда.

«Избрать обвиняемому Дунцу Василию Викторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 16 апреля 2021 года», – передает ТАСС слова судьи. При вынесении решения суд учел, что обвиняемый может повлиять на свидетелей или попытаться скрыться.

Как сообщил пресс-секретарь СУ по Забайкальскому краю Егор Марков, сам обвиняемый частично признал вину и согласился с ходатайством следствия о взятии его под стражу.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео школьницы, выложенное ею в TikTok перед гибелью. На нем ребенок говорит, что сосед стучит в дверь и она его боится.

По данным следствия, в среду мужчина, который был пьян, после ссоры с соседями прострелил их входную дверь из охотничьего ружья и смертельно ранил ребенка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на личный контроль.

В 2019 году Дунец уже был судим по п. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью»).



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