Компания PocketBook выпустила новую электронную книгу

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19.02.2021, 7:18, Новости дня
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Размер новой электронной книги составляет 7,8 дюйма, сообщили в компании PocketBook, выпустившей устройство для чтения. Оно обойдется пользователю в 329 американских долларов.

Книга получила название InkPad Color. Ее особенностью является использование панели Kaleido. По словам экспертов, такая панель применяется впервые в электронных книгах данного производителя.

Разрешающая способность экрана здесь достигает 300 пикселей на дюйм. Учитывая размер дисплея, получается 1404 на 1872 точки. В устройстве 1 Гб оперативной и 16 Гб основной памяти. В основу положен процессор с двумя ядрами и частотой до 1 ГГц. Объем памяти также можно расширить за счет карты microSD. Также специалисты хвалят емкий аккумулятор, благодаря которому обеспечен длительный срок автономной работы.



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