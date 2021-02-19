Мнение: Почему нельзя запрещать Соловьева

19.02.2021, 7:04, Разное

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Власти Латвии запретили Владимиру Соловьеву въезд в страну за «глорификацию нацизма». Имею право. Если его не хотят видеть на территории своей страны – это их суверенное право. Не удивлюсь, если примеру Латвии последуют и другие страны.

А вот запрос в Генпрокуратуру депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с требованием проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма, считаю глупостью.

Рашкин завил: «Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят» (отсюда).

И пусть хвалят! Нельзя затыкать рот Соловьеву. Пусть говорит. Чем больше он наговорит глупостей, тем меньше его будут смотреть. Я вот давно не смотрю и не слушаю Соловьева. Мои личные правила гигиены не позволяют мне этого. Но с интересом, присущим арханологам, иногда читаю цитаты Соловьева.



отсюда

Это должны прочитать как можно больше людей. И тогда Соловьев исчезнет из жизни россиян эволюционным путем…

А запрещать Соловьева не надо. И никого не надо. Ничего хорошего в запретах нет….

Фотография отсюда