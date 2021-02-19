 

Ватикан пригрозил увольнениями отказавшимся от вакцинации сотрудникам

19.02.2021, 6:40, Новости дня
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Власти Ватикана готовы увольнять сотрудников служб Святого престола, отказавшихся от прививки от коронавируса. Об этом говорится в специальном декрете председателя Папской комиссии по делам государства-города Ватикан кардинала Джузеппе Бертелло.

Вакцинация в Ватикане проводится бесплатно и в добровольном порядке. В декрете губернатора города-государства Бертелло оговаривается возможность применения строгих мер к тем, кто отказывается от прививок. Кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья, могут быть переведены на другую работу с понижением в должности. Для лиц, которые отказываются от вакцинации «без подтвержденных причин, связанных со здоровьем», в соответствии с законодательством могут быть применены более жесткие меры вплоть до «разрыва трудовых отношений», сказано в документе. В декрете подчеркивается, что «отказ от вакцины может представлять собой опасность для других и серьезно увеличить риски для общественного здоровья», а согласие на вакцинацию от COVID-19 названо «ответственным решением», передает РИА «Новости», ссылаясь на документ Ватикана.

Согласно декрету кардинала Бертелло необходимо строго соблюдать установленные властями Ватикана нормы, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Это и соблюдение социальной дистанции, недопущение скопления людей, обязательное ношение медицинских масок и соблюдение карантина в соответствующих ситуациях. Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции в размере от 25 до 1500 евро. Надзор за выполнением этих норм возложен на Ватиканскую жандармерию.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Ватикане выявили 6 марта. В конце февраля Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни. Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 были введены в Ватикане в марте 2020 года. Вакцинация началась в Ватикане 13 января, когда в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского, прививки были сделаны первой группе подданных понтифика и сотрудников Святого престола. На следующий день Ватикан подтвердил вакцинацию Папы Римского Франциска и его 93-летнего предшественника почетного Папы Римского Бенедикта XVI. Ранее СМИ сообщили, что папа Римский Франциск привился от коронавируса американским препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.



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