У клиентов «Сбербанк онлайн» возникли проблемы при переводе средств
19.02.2021, 6:40,
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В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появилась проблема с переводом средств с карты на карту, сообщили в кол-центре кредитной организации.
«Сегодня переводы денег с карты на карту через «Сбербанк онлайн» могли быть недоступны», – передает сообщение ТАСС.
По данным сервиса Downdetector, пользователи приложения также испытывают трудности при входе в систему и совершении платежа.
Последний раз сбои в работе Сбербанка были зафиксированы в декабре 2020 года, тогда возникли проблемы проведении операций по картам VISA.
Ранее пользователи Сети стали массово жаловаться на мошенничество с поддельными чеками за онлайн-перевод якобы из Сбербанка.
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