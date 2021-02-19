У клиентов «Сбербанк онлайн» возникли проблемы при переводе средств

19.02.2021, 6:40, Новости дня

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В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появилась проблема с переводом средств с карты на карту, сообщили в кол-центре кредитной организации.

«Сегодня переводы денег с карты на карту через «Сбербанк онлайн» могли быть недоступны», – передает сообщение ТАСС.

По данным сервиса Downdetector, пользователи приложения также испытывают трудности при входе в систему и совершении платежа.

Последний раз сбои в работе Сбербанка были зафиксированы в декабре 2020 года, тогда возникли проблемы проведении операций по картам VISA.

Ранее пользователи Сети стали массово жаловаться на мошенничество с поддельными чеками за онлайн-перевод якобы из Сбербанка.