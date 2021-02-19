 

Китай впервые сообщил о потерях на границе с Индией

19.02.2021, 6:40, Новости дня
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Четверо солдат Народно-освободительной армии Китая погибли в июне 2020 года во время обострения приграничного конфликта с Индией, еще один военнослужащий был тяжело ранен, следует из заявления минобороны КНР.

Ведомство сообщило, что военнослужащему Чэнь Хунцзюню посмертно присвоено почетное звание героя, а солдатам Чэнь Сянжуну, Сяо Сыюаню и Ван Чжожаню государственные награды первой степени, передает РИА «Новости».

Ранее Пекин не сообщал о своих потерях в приграничных стычках на границе с Индией, а также не комментировал данные о погибших и раненных китайских солдатах.

Напомним, в мае 2020 года резко обострилась ситуация в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР. Причиной этого стали столкновения военнослужащих двух стран, которые повторились в июне.

Погибли не менее 20 солдат Индии; также сообщалось о гибели до 45 китайских военных. Нью-Дели и Пекин увеличили численность войск в этом районе.

В сентябре сообщалось, что Китай и Индия достигли договоренности по приграничному вопросу. В январе между военными Индии и Китая произошло столкновение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая.



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