Россия отказывается играть в политические игры Ирана

19.02.2021, 6:34, Разное

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DR. MOHAMMED AL-SULAMI February 15, 2021

Мохаммад Багер Галибаф после избрания спикером парламента в Тегеране, Иран, 28 мая 2020 г. (AP)

Первая зарубежная поездка спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа на прошлой неделе обернулась пиар-катастрофой и позором, вызвав массовые споры в Иране и шквал публичной критики и насмешек в адрес Галибафа и тегеранского режима.

Это произошло потому, что президент РФ Владимир Путин отказался встретиться с Галибафом в Кремле, где спикер планировал передать Путину письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Как сообщается, основная цель письма заключалась в том, чтобы подчеркнуть стратегический характер отношений между Ираном и Россией и необходимость обеспечения того, чтобы эти отношения продолжались на прочной, долгосрочной основе в ближайшие 20 или 50 лет, охватывая политические, экономические и военные вопросы. сферы и все другие жизненно важные направления сотрудничества.

Помимо заявленной цели визита Галибафа, у него, по-видимому, были и другие, более скрытые цели, такие как заверить российское руководство в том, что Иран будет учитывать интересы Кремля во время любых переговоров по ядерному соглашению 2015 года с новой администрацией США, а также стремление развеять опасения РФ по поводу любого потенциального сближения Ирана и Запада в будущем.

Галибаф впервые выразил желание посетить Москву и встретиться с президентом Путиным более двух месяцев назад. Однако Кремль не включил этот визит в свой график, сославшись на проблемы со здоровьем после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) среди нескольких иранских законодателей. Визит Галибафа в Россию был обусловлен тем, что он прошел два теста на COVID-19, прежде чем ему разрешили встретиться с Путиным. Первый будет проведен в Тегеране, а второй – по прибытии в Москву.

Иранская сторона не стала официально комментировать отказ Путина от встречи с Галибафом. Однако Тегеран попытался смягчить испытанное им сильное замешательство, сместив акцент с этого унижения. Вместо этого он поднял другой вопрос, а именно подал официальное сообщение с жалобой в Москву в знак протеста против использования Министерством иностранных дел РФ термина «Арабский залив» вместо термина «Персидский залив» на своем веб-сайте.

Такая реакция Ирана доказывает, что режим не способен дипломатично выразить любую озабоченность, которую он имеет, или дипломатически принять меняющуюся позицию Москвы, мягко говоря. Возможно, это связано с тем, что Тегеран прекрасно понимает, что цель и время визита Галибафа были совершенно непродуманными и совершенно неправильными.

Выбор иранским руководством Галибафа для этого визита был настолько загадочным, что местные СМИ подняли множество вопросов о том, почему именно он, а не министр иностранных дел Джавад Зариф или один из высокопоставленных дипломатов страны, был выбран для столь деликатной дипломатической задачи. Опытный дипломат мог бы гораздо лучше справиться с ситуацией и позволить иранскому режиму сохранить лицо.

Некоторые предполагают, что основной причиной того, что иранское руководство настаивает на том, чтобы поручить Галибафу визит, было то, что он является одним из ближайших доверенных лиц Хаменеи и одним из основных кандидатов на предстоящих президентских выборах, которые намечены на июнь. Если это так, это означает, что Хаменеи еще раз доказал всему миру, что его мало интересуют дипломатические протоколы или поддержание международной репутации своей страны. Его главный интерес – обеспечить выполнение своей политики.

По всей видимости, верховный лидер намеренно не стал использовать обычные дипломатические каналы для передачи официальных писем, чтобы навести глянец на имидж Галибафа и начать подготовку к президентским выборам, отправив его с престижным зарубежным визитом. План состоял в том, чтобы укрепить его репутацию и добиться большей общественной поддержки среди иранских избирателей.

После того, как стало ясно, что Путин холодно отнесся к Галибафу, его советники попытались спасти ситуацию, заявив, что спикер не согласился с медицинскими процедурами, предусмотренными Кремлем, и просто едет в Москву, чтобы доставить письмо Хаменеи Путину. Однако кажется, что это утверждение недобросовестно, поскольку медицинские процедуры не помешали Путину встретиться с несколькими другими иностранными официальными лицами в тот же период. Действительно, с самого начала было ясно, что Путин откажется от встречи с Галибафом, несмотря на дипломатический кризис, который это вызовет.

Возможно, Путин считал, что Галибаф хотел использовать свой визит для продвижения своей потенциальной президентской кампании, а РФ хотела избежать обвинений во вмешательстве во внутренние дела Ирана, улучшая его имидж и повышая его авторитет.

Иран уже сталкивался с подобным поведением РФ в прошлом. Путин не встречался с Зарифом ни в одном из своих 30 визитов в Москву, хотя он встречался с рядом европейских министров иностранных дел, а также со своими коллегами из США, Саудовской Аравии и Турции во время их визитов в российскую столицу.

Путин отказался встретиться со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом в Кремле. Д-р Мохаммед ас-Сулами

Такое холодное отношение РФ к Ирану – стране, которая входит в число ближайших союзников России, – похоже, проистекает из осознания Путиным ослабленного состояния иранского режима, которое привело его в трясину политического и экономического кризиса и вынудило его поддерживать отношения с Москвой и координировать свои действия с ней это по нескольким вопросам. Эта ситуация возникла в результате радикальной политики Тегерана, которая сделала его одним из самых изолированных режимов в мире. Учитывая эти обстоятельства, Путин осознает, что у него есть преимущество, и не видит причин подыгрывать политическим играм Хаменеи и выполнять политические и дипломатические пожелания и чаяния Галибафа.