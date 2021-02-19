Что произошло за день 18 февраля

На 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков, сыгравший главные роли в фильмах «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Служебный роман». Причины смерти актера не уточняются.
Суд в Ростове-на-Дону назначил члену «Открытой России»* Анастасии Шевченко четыре года условно. Ее признали виновной в участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной» (ст. 284.1 УК). Она стала стала первой обвиняемой в стране по этой статье. Суд также назначил Шевченко четыре года испытательного срока.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об уходе со своего поста. Это решение он объяснил разногласиями с командой лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. «Я хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны», — сказал он.
Суд в Минске назначил журналисткам «Белсата» два года колонии за стрим с «Площади перемен». Катерину Андрееву и Дарью Чульцову обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). По версии обвинения, журналистки во время трансляции из корыстных побуждений совершили «сбор активных участников с целью создания массовости».
Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел из спецприемника после 15 суток административного ареста. Наказание, назначенное ему из-за шутки в твиттере, он отбывал в Центре временного содержания иностранных жителей в Сахарово. Условия в камере главред назвал «адскими».
Администрация СИЗО «Матросская тишина» поставила Алексея Навального на учет как склонного к побегу. Политик сообщил, что подписал документы, и заявил, что его и раньше «возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами».
*Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России