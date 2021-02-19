CNBC – долг платежом красен — США вернут ВОЗ $200 млн, удержанных Трампом

19.02.2021, 6:28, Новости дня

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Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США в ближайшем времени погасят задолженность перед ВОЗ в размере более $200 млн, что говорит о приверженности новой администрации к развитию глобального здравоохранения, пишет CNBC. По словам Блинкена, выполнение этих финансовых обязательств станет знаком того, что Вашингтон поддерживает ВОЗ, в то время как она борется с пандемией.



Reuters

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что к концу месяца США выплатят Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) задолженность в размере более $200 млн. Подобное решение Вашингтона лишь подтверждает приверженность новой администрации к развитию глобального здравоохранения, пишет CNBC.

«Это ключевой шаг вперёд в плане выполнения наших финансовых обязательств как члена ВОЗ, и он отражает тот факт, что мы вновь готовы способствовать тому, чтобы ВОЗ располагала необходимой поддержкой в то время, как она идёт в авангарде борьбы с пандемией», — отметил Блинкен.

«В сотрудничестве с нашими партнёрами по всему миру Соединённые Штаты будут наращивать производственный и распределительный потенциал, а также способствовать росту доступности здравоохранения в том числе и среди неблагополучных групп населения», — добавил дипломат.

Кроме того, госсекретарь призвал своих коллег по Совбезу ООН дать бой дезинформации о вакцинах и сообщать следователям любые новые данные о происхождении коронавируса.

С подобным заявлением Блинкен выступил в то время, как президент США Джо Байден предпринимает меры для борьбы с пандемией COVID-19 — болезнью, которая унесла более 2,4 миллионов жизней по всему миру при более чем 109,6 миллионов инфицированных. Что же касается США, то в этой стране коронавирусом заразилось более 27,7 миллионов человек при, по крайней мере, 488 295 смертях.

Практически сразу после своей инаугурации Байден отменил решение экс-президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из ВОЗ.

В апреле Трамп заявил о приостановке финансирования организации, мотивировав этот шаг некомпетентностью ВОЗ в деле борьбы с пандемией, а также «сокрытием ею данных о распространении коронавируса». Месяц спустя же на фоне пандемии коронавируса он сообщил о своём намерении выйти из организации, объяснив это тем, что ВОЗ, по его мнению, потворствует Китаю.

Тем не менее в октябре генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется, что США пересмотрят своё решение о выходе из организации, добавив, что «разделившемуся миру» коронавирус не победить.

«Проблема не в деньгах и не в финансировании. Куда более важную роль здесь играют отношения с США и их лидерство за рубежом», — отметил Гебрейесус.