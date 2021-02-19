 

Главред – Украине нужно вынудить Россию выйти из переговоров по Донбассу

19.02.2021, 6:28, Новости дня
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В рамках минского процесса Киеву нужно создать такие условия, чтобы Москва выступила с инициативой о выходе из переговоров, уверен представитель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш. Как передаёт «Главред», Гармаш считает, что сам Киев не может выйти из Минских соглашений, так как в таком случае с РФ могут быть сняты санкции, которые являются единственным инструментом давления на Москву.


Reuters

Чтобы Украина смогла достичь успеха в переговорах по Донбассу, нужно оказывать давление на Россию и создать условия, при которых русские сами захотят выйти из переговоров. Как пишет «Главред», об этом заявил представитель делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

По его словам, определённый прогресс в рамках переговорного процесса всё-таки есть — 5 лет назад стороны не хотели выполнять соглашения, а теперь Украина призывает к модернизации договорённостей. При этом Киев в вопросе «Минска» пользуется поддержкой Запада.

Кроме того, Киев не может выйти из Минских соглашений, так как в таком случае с РФ могут быть сняты санкции. И тогда у Украины останется только один вариант — война с Россией.

«Я считаю, «Минск» сегодня как раз более живой и обладает потенциалом, который нужно из него выжать. Если мы сейчас выйдем из «Минска», то с РФ снимаются санкции и мы фактически остаёмся один на один с Россией, остаётся выбор — только воевать», — полагает Гармаш.

Также он добавил, что сейчас единственным инструментом давления на Россию являются санкции. В рамках минского процесса нужно создать такие условия, чтобы Москва выступила с инициативой о выходе из переговоров.

«С Россией невозможно договориться по-хорошему, но на Россию можно давить. РФ признаёт право силы. Наша задача сегодня по «Минску» — перевести его в формат, который будет невыгоден России, когда она захочет из него выйти, не мы. Нужно давить на Россию и экономическими санкциями, и информационной борьбой, а это мы как раз начали делать», — подчеркнул Сергей Гармаш.



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