SZ – Глава Еврокомиссии объявила о закупке дополнительных доз вакцины для ЕС, но от самокритики отказалась

19.02.2021, 6:28, Новости дня

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о заключении контракта с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 миллионов доз вакцины и создании нового ведомства по борьбе с пандемией, пишет Süddeutsche Zeitung. Как считает издание, в этот раз Фон дер Ляйен отказалась от самокритики и больше не упоминала собственные ошибки: пресс-конференция, состоявшаяся в среду, прошла «на удивление скучно». При этом российская стратегия по вакцинации вызвала у главы Еврокомиссии недоумение.



Reuters

Урсула фон дер Ляйен обладает собственным способом коммуникации. Она предпочитает структурированные выступления, перечисляет аргументы и меры и разбивает каждую проблему на небольшие части. В среду председатель Еврокомиссии, наконец, после нескольких недель критики и «ворчания брюссельских корреспондентов» провела пресс-конференцию. Она несколько раз упоминала «структурные элементы», необходимые для дальнейшей борьбы Европы с коронавирусом. Она играет в ней центральную роль, поскольку её комиссия отвечает за закупку вакцин для всех 27 стран ЕС, пишет Süddeutsche Zeitung.

«Проверенные структурные элементы» узнаются и в выступлении Фон дер Ляйен, отмечает издание. В начале она рассказала о хороших новостях. По словам главы Еврокомиссии, 22 миллионов граждан ЕС уже прошли вакцинацию от коронавируса, 7 миллионов сделали вторую прививку. Еврокомиссия заключила контракт с американским производителем Moderna на поставку 300 миллионов дополнительных доз вакцины. Это подтверждает её аргумент о том, что после «затянувшегося старта» Евросоюз получит достаточное количество доз вакцины и сможет передать их африканским странам или государствам Западных Балкан.

Второй структурный элемент: новые меры. Она представила ​​программу действий по борьбе с распространением особо заразных мутаций коронавируса, носящую «загадочное название» Hera Incubator. Как считает газета, вероятно, даже не все члены Еврокомиссии знают, что Hera является новым ведомством ЕС под названием «Европейское управление по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения» (European Health Emergency Preparedness Response Authority), которое в будущем будет устанавливать медицинские и материальные нужды в экстренных ситуациях.

В Hera Incubator для Фон дер Ляйен важны пять пунктов: мутации вируса должны распознаваться быстрее, поэтому на улучшение секвенирования генома в государствах-членах будет выделено €75 млн. Второй элемент — €150 миллионов на исследование мутаций вируса для адаптации вакцины. Кроме того, в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) будут изменены правила для ускорения процесса одобрения адаптированных вакцин.

«Необходимо оценивать только адаптацию (вакцины. — ИноТВ), а не саму вакцину», — сказала Фон дер Лейен, сославшись на ежегодную вакцинацию против гриппа в качестве модели. Кроме того, необходимо улучшить обмен исследованиями: в новую сеть, состоящую из 16 стран — членов ЕС, также включён Израиль, лидер в сфере вакцинации от коронавируса. Она подчеркнула, что ЕС должен приложить все усилия для обеспечения достаточных производственных мощностей в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Сначала она читает эту часть речи на английском языке, затем повторяет на немецком. Становится ясно, что за «рутинным выступлением» скрывается тот факт, что Фон дер Ляйен осознаёт, где критикуют её больше всего: на её родине в Германии, а также в Австрии. По данным недавно проведённого опроса, 42% респондентов предполагают, что «было бы лучше, если бы каждая страна Евросоюза позаботилась о закупках сама».

В отличие от выступления неделю назад в Европарламенте, Фон дер Ляйен больше не говорит о собственных ошибках, отмечает издание. Самокритика не является третьим структурным элементом, содержание её речи направлено на будущее и чётко излагается в первые 15 минут. На вопросы брюссельских журналистов она отвечает «на удивление скучно». Похоже, исчезло недовольство, связанное с тем, что Фон дер Лайен в первую очередь выбирала немецкие СМИ для ответов на вопросы, чтобы защитить Еврокомиссию от обвинений в медлительности и скупости. В этот раз она очень дружелюбна и комментирует технические проблемы журналистов: «Всё в порядке, у нас есть время».

Она доходчиво объясняет свою позицию в отношении российской вакцины: «Мы до сих пор удивляемся, почему Россия теоретически предлагает другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения». Фон дер Ляйен ещё раз подчеркнула, что EMA не получало заявку на одобрение «Спутника V» в ЕС.

Председатель Еврокомиссии прибегла к проверенным аргументам. По её словам, альтернативы совместным закупкам не было: действия стран в одиночку разорвали бы Европу на части и разрушили бы Европейский единый рынок. «Я могу понять серьёзное разочарование тем, что на одобрение вакцин требуется много времени», — комментирует она настроения, царящие среди европейцев. Они, вероятно, понимают эти аргументы, но не воспринимают её призывов к гордости: «Мы должны помнить, что есть успехи, которые мы можем праздновать вместе», — передаёт Süddeutsche Zeitung.