Родному внуку Платону родители Жанны Фриске хотят продать долю в ее квартире

19.02.2021, 6:26, Разное

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Родители Жанны Фриске хотят продать ее квартиру собственному внуку Платону. При этом цена одной доли достигает кадастровой стоимости всей жилищной площади.

Недавно Дмитрий Шепелев получил уведомление о том, что его и Жанны Фриске сын Платон может приобрести 13 от квартиры певицы за 21 миллион рублей. Однако Владимир и Ольга Фриске (родители артистки) не стали учитывать тот факт, что кадастровая стоимость недвижимости составляет 23 миллиона рублей.

Теперь друзья Дмитрия Шепелева недоумевают, почему бабушка и дедушка Платона не захотели ждать его совершеннолетия, чтобы по закону передать ему право наследования квартирой, а продают ее внуку. Хотя ранее Владимир Фриске уверял, что квартира дочери для него является неприкосновенной святыней, напоминающей о дочери. Одно время он собирался в ней даже подобие музея воссоздать.

Кроме того, Дмитрия Шепелева родители Жанны Фриске часто выставляют в плохом свете. Из-за этого он постоянно подвергается нападкам в социальных сетях. Критики полагают, что он должен отвечать за свои поступки, но его друзья не согласны с этим.

Источник: www.kp.ru