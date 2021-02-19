 

Родному внуку Платону родители Жанны Фриске хотят продать долю в ее квартире

19.02.2021, 6:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Родители Жанны Фриске хотят продать ее квартиру собственному внуку Платону. При этом цена одной доли достигает кадастровой стоимости всей жилищной площади.
Недавно Дмитрий Шепелев получил уведомление о том, что его и Жанны Фриске сын Платон может приобрести 13 от квартиры певицы за 21 миллион рублей. Однако Владимир и Ольга Фриске (родители артистки) не стали учитывать тот факт, что кадастровая стоимость недвижимости составляет 23 миллиона рублей.

Теперь друзья Дмитрия Шепелева недоумевают, почему бабушка и дедушка Платона не захотели ждать его совершеннолетия, чтобы по закону передать ему право наследования квартирой, а продают ее внуку. Хотя ранее Владимир Фриске уверял, что квартира дочери для него является неприкосновенной святыней, напоминающей о дочери. Одно время он собирался в ней даже подобие музея воссоздать.

Кроме того, Дмитрия Шепелева родители Жанны Фриске часто выставляют в плохом свете. Из-за этого он постоянно подвергается нападкам в социальных сетях. Критики полагают, что он должен отвечать за свои поступки, но его друзья не согласны с этим.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Оппозиционер Цепкало предрек новую волну протестов в Белоруссии: Лукашенко даст повод

17.08 / Пожар в подмосковном Ступино: погиб ребенок

18.02 / Пандемия привела к сокращению секретного экспорта из России

03.09 / «Иллюстрация человеческого горя»

16.12 / Миллионерша и звезда – Личное мнение

30.09 / Мнение: Как обезвредить интернет 2020 года

12.12 / Ирина Муравьева поразила поклонников помолодевшей внешностью

23.07 / Никита Высоцкий признался, что никогда не относился к Марине Влади как к разлучнице

15.01 / «Комедия жизни»: Людовик XIV и Мольер

14.10 / Карабахское ханство: в кольце врагов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска