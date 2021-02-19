 

Стало известно о сроках запуска смартфона Huawei P50

19.02.2021, 6:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наконец-то известный китайский производитель определился с дизайном новых смартфонов Huawei P50. Также стало известно, когда выйдут первый образцы устройств из данной линейки, и то, что в ней будут представлены три версии.

Итак, выход Р50 на рынок запланирован в период между 26 и 28 марта текущего года. То есть, ждать осталось чуть больше месяца. Huawei планирует устанавливать в мобильниках сразу два чипсета. При этом в качестве основного процессора для базового гаджета рассматривается Kirin 9000E.

Вторым вариантом остается Kirin 9000, который пойдет для улучшенный версий Pro и Pro+. Данная информация поступила из источников, имеющих прямое отношение к Huawei. Сам производитель, скорее всего, подтвердит ее во время официальной презентации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Швец: Мы собрали чуть больше $1 млн на оборудование для нейрохирургических операций. С его помощью спасли более 5 тыс. жизней

02.07 / Трамп: «Мы справляемся с кризисом»

17.08 / Путин пообещал решить вопрос строительства испытательной базы для двигателя ПД-35

26.08 / Глава Камчатки присоединился к акции «Сады памяти»

27.10 / Армения заявила о переброске в Азербайджан тысячи турецких военных

27.09 / Ан-26 в день катастрофы совершил шесть полетов. Шестая посадка оказалась фатальной

07.12 / Украинского экс-футболиста Василенко суд в Москве приговорил к 12 годам колонии строгого режима

26.06 / Две трети украинцев считают, что коронавирус был создан искуственно

22.07 / Организаторы Игр в Токио заявили о готовности провести Олимпиаду в условиях пандемии

18.10 / Посол Киргизии в РФ узнал об увольнении из соцсетей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска