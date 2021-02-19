Стало известно о сроках запуска смартфона Huawei P50

19.02.2021, 6:24, Новости дня

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Наконец-то известный китайский производитель определился с дизайном новых смартфонов Huawei P50. Также стало известно, когда выйдут первый образцы устройств из данной линейки, и то, что в ней будут представлены три версии.

Итак, выход Р50 на рынок запланирован в период между 26 и 28 марта текущего года. То есть, ждать осталось чуть больше месяца. Huawei планирует устанавливать в мобильниках сразу два чипсета. При этом в качестве основного процессора для базового гаджета рассматривается Kirin 9000E.

Вторым вариантом остается Kirin 9000, который пойдет для улучшенный версий Pro и Pro+. Данная информация поступила из источников, имеющих прямое отношение к Huawei. Сам производитель, скорее всего, подтвердит ее во время официальной презентации.