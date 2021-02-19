Приложение Microsoft Office начало полноценно запускаться на планшетах Apple

19.02.2021, 6:24, Новости дня

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Наконец-то приложение Microsoft Office начало запускаться и на планшетах, выпущенных в компании Apple, сообщают источники. Ранее тот же продукт был доступен только для смартфонов, хотя была возможность нормально запускать его как на Android, так и на iOS.

Доступность для планшетов обеспечена последними обновлениями, выпущенными в Microsoft. Напомним, что речь идет о полном комплекте программ Microsoft Office, в том числе Word, Excel, Powerpoint и др.

Также здесь появилась возможность редактировать файлы в формате PDF, сообщает разработчик. Поддерживается функция мультиоконности, клавиатура и трекпад. Подробнее о продукте можно узнать на официальном сайте разработчика ПО.