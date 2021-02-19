Суперкомпьютерная инфраструктура РФ обойдется в 100 миллиардов рублей

19.02.2021, 6:24, Новости дня

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Целых сто миллиардов рублей понадобится потратить для того, чтобы создать на территории РФ суперкомпьютерную инфраструктуру. Об этом сообщил руководитель Института имени Келдыша Борис Четверушкин.

Информация прозвучала во время заседания президиума РАН, сообщают источники. По словам эксперта, РФ должна развивать инфраструктуру отечественных суперкомпьютеров по примеру таких стран, как Германия.

При этом вовсе не нужно стремиться побить все мировые рекорды, создавая самую мощную в мире вычислительную машину. Наоборот, нужна целая инфраструктура, сеть, в которой будут до десятка суперкомпьютеров, а также множество дополнительных устройств. В этом случае технологическое отставание РФ удастся преодолеть.