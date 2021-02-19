 

Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

19.02.2021, 6:04, Разное
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Всенародную популярность Андрею Васильевичу принесла кинокартина “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”. Он сыграл главную роль – Женю Лукашина. Фильм вышел в прокат в 1976 году, Андрею Мягкову практически сразу присудили Госпремию СССР. Сам он свою роль воспринимал с юмором, но отмечал, что она “поставила крест на карьере”, так как, по словам актера, все стали считать его алкоголиком.

Лирическая комедия “Служебный роман” явилась новым витком в становлении артиста. Андрей Мягков сыграл роль Анатолия Новосельцева, старшего статистика учреждения, мечтающего о повышении. Эта роль покорила все сердца: робкий, добрый и крайне рассеянный Новосельцев, впоследствии влюбившийся в свою начальницу Людмилу Прокофьевну Калугину, не оставил равнодушным даже самого строгого зрителя.



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