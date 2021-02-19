Землетрясение произошло в районе японской префектуры Фукусима

19.02.2021, 5:46, Новости дня

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в пятницу на северо-востоке Японии, эпицентр находился к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 50 км, сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось, угрозы цунами объявлено не было, передает ТАСС.

Ранее, 13 февраля, в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали более 160 человек.

Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии.

Национальное метеорологическое управление тогда предупреждало, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20.

Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.