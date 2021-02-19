США выразили надежду на совместную работу с Россией и КНР по Ирану

19.02.2021, 5:46, Новости дня

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Вашингтон рассчитывает на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на серьезные разногласия, которые могут существовать у американской стороны с Москвой и Пекином по другим вопросам, сообщил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США.

Представитель Госдепа заявил, что в прошлом РФ и Китай во время переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе играли «продуктивную, конструктивную роль, поскольку у них не было интереса в том, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и у них не было интереса в том, чтобы в регионе был конфликт», передает ТАСС.

«Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над этим (вопросом)», – приводит его слова пресс-служба американского ведомства.

Ранее США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД. Президент США Джозеф Байден подчеркивал, Вашингтон не снимет с Ирана санкции до прекращения обогащения урана.

В ответ Иран отказал США в праве выдвигать Тегерану условия по ядерной сделке. Москва призвала Тегеран не предпринимать шаги, затрудняющие выполнение ядерной сделки.

При этом США отозвали заявление экс-президента страны Дональда Трампа о восстановлении санкций против Ирана.

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень).

После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США.

До этого США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.