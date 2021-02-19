FAZ – в Японии стартовала прививочная кампания, но коллективный иммунитет появится лишь после Олимпиады

19.02.2021, 5:34, Новости дня

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В среду в Японии началась вакцинация от коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine. Основной причиной отставания от других стран является «особая осторожность японцев»: правительство требует проведения дополнительных клинических испытаний на собственных гражданах. Как считает издание, план масштабной вакцинации населения в первом полугодии «ушёл в прошлое», поэтому коллективный иммунитет будет достигнуть лишь после Олимпийских игр.



Reuters

Через два месяца после старта вакцинации от коронавируса в США и ЕС в Японии началась прививочная кампания. Одна из причин задержки — особая осторожность японцев. Прежде чем одобрить вакцину, страна требует провести клинические испытания на 200 японцах. Это привело к тому, что Япония утвердила пока лишь одну вакцину — от Biontech/Pfizer. Кроме того, Южная Корея проводит аналогичные испытания для проверки переносимости и эффективности вакцин в зависимости от генетических и этнических различий, пишет Frankfurter Allgemeine.

Согласно опросам, около 65% граждан Японии намерены сделать прививку от COVID-19. Исследование компании Ipsos показало, что по этому показателю страна находится в середине рейтинга, примерно на тех же позициях, что и Германия, Испания, Италия и США. Но особая осторожность Японии основана не на результатах этих опросов, а, скорее, на истории. В 1990-е годы множество японцев жаловались на осложнения от обязательных прививок против кори, паротита и краснухи. С тех пор Япония отказалась от принудительной вакцинации. Десять лет спустя в стране разразились споры по поводу предполагаемых серьёзных побочных эффектов от вакцины против вируса папилломы человека, в том числе рака шейки матки. Они имели широкий общественный резонанс.

«Для правительства важно показать японцам, что мы сделали всё возможное, чтобы доказать эффективность и безопасность вакцинации», — объяснил осторожность правительства министр по делам административной реформы Таро Коно. Он надеется убедить сделать прививку от коронавируса как можно большее число японцев. «В конце концов, мы, возможно, начали медленнее (чем другие страны. — ИноТВ), но мы предполагаем, что так эффективнее». Половина участников первой группы вакцинированных обязана в течение недели вести дневник, в котором они должны отчитываться о состоянии здоровья, чтобы проинформировать японцев о возможных побочных эффектах, пишет издание.

Япония заключила контракт на поставку 144 миллионов доз вакцины от BioNTech/Pfizer, 120 миллионов доз от AstraZeneca и 40 миллионов от Moderna. Таро Коно заявил, что беседовал с послом Евросоюза в Японии и надеется, что европейцы одобрят массовые поставки вакцины Biontech/Pfizer. В прошлом году правительство Японии обещало, что всё население может быть вакцинировано в первой половине нынешнего года. Кроме того, это было связано с желанием начать Олимпийские игры в Токио в июле.

Этот план вакцинации ушёл в прошлое. На первом этапе прививка будет сделана 40 тыс. врачей и медсестёр, которые работают с заболевшими коронавирусом, в марте — ещё 3,7 миллионов медицинских работников. В апреле будет дан старт вакцинации для 36 миллионов японцев старше 65 лет. Дальнейший порядок пока не определён. Коллективный иммунитет будет достигнут лишь после Олимпийских игр. Организаторы Олимпиады исходят из того, что они смогут гарантировать безопасность Игр для жителей Японии и без проведения обязательной вакцинации участников и гостей, передаёт Frankfurter Allgemeine.