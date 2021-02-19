«Вымывание мозгов» — Fox News о зацикленности на расовых теориях в американских школах

19.02.2021, 5:34, Новости дня

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Пока китайские дети учатся математике и естественным наукам, в американских школах оценивают «белизну» учеников и требуют убрать Шекспира из курса литературы, констатирует Fox News. По словам телеведущего Грега Гатфелда, школы тратят деньги налогоплательщиков на отупление молодёжи, чтобы левые в США получили ещё больше власти.

СМИ много рассказывали вам о «системном расизме». В Америке расизм на системном уровне, и если вы с этим не согласны, вы — доказательство наличия проблемы. Это обвинение не даёт вам выстраивать защиту. В результате мы имеем настоящий системный расизм в нашей системе образования, якобы искореняющей ненависть.

Одна школа в Нью-Йорке попросила родителей оценить собственную «белизну» по шкале от «сторонников превосходства белой расы» до «сторонников упразднения белизны». Если это не системный расизм, то что же? А если вы не согласны, вы — доказательство наличия проблемы, не так ли?

Тем временем департамент образования в штате Орегон заключил, что, если учеников просят показать свою работу на уроке математики, это свидетельствует о белом шовинизме. Над всем этим можно было бы посмеяться, если бы это не было так вредно. В мировом рейтинге успеваемости по математике Америка на 25-м месте. А кто лучший в чтении, естественных науках и математике? Подсказка: рифмуется на «Китай».

Итак, вместо преподавания чего-то действительно важного мы позволили крокодилам «социальной справедливости» проглотить наших детей.

А есть ещё идейно подкованные учителя, вероятно, никогда не читавшие Шекспира, но требующие удалить его из школьной программы. Потому что Уилли — инструмент, с помощью которого белые всех угнетают. Потому что он белый. Вот так всё просто. Любой мог бы до такого додуматься.

А помните этот образовательный комитет в Сан-Франциско, желавший переименовать все школы имени Линкольна и Вашингтона в честь более прогрессивных деятелей? Мы смеялись, а они были серьёзны. Чтобы разобраться с этим приоритетным вопросом, они отложили возвращение учеников в класс.

И это лишь некоторые примеры. Всё гораздо хуже. Идеи «социальной справедливости» стали новой учебной программой. Расовая борьба, политика, основанная на принадлежности к группе, — всё это для того, чтобы клика мелких диктаторов дорвалась до власти. Это промывание мозгов, вернее, вымывание. Они отупляют вашего ребёнка на ваши же налоги. А ведь CNN мог бы делать то же самое бесплатно!

Дата выхода в эфир 17 февраля 2021 года.