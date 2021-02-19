 

RND – «хороший старт» — Столтенберг остался доволен первым этапом переговоров по реформам НАТО

19.02.2021, 5:34, Новости дня
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В рамках видеоконференции страны — члены НАТО обсудили проект реформ, предложенный генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, пишет RND. «Это была позитивная и вдохновляющая дискуссия», — поделился своими впечатлениями глава военной организации. По его словам, это был «хороший старт».


Reuters

В ходе видеоконференции страны — члены НАТО впервые обсудили проект реформ генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, пишет RND. Сам он остался доволен первым этапом переговоров на высшем уровне: «Это была позитивная и вдохновляющая дискуссия». Это был «хороший старт», поделился он своими впечатлениями.

Проект Столтенберга «НАТО-2030» включает в себя ряд иницитив, среди которых, например, есть предложение в будущем частично финансировать меры по устрашению и обороне из общественной кассы альянса. В результате странам — членам организации не придётся всё оплачивать самостоятельно, к примеру, размещение войск в Прибалтике или операции по наблюдению за воздушным пространством.

По имеющимся сведениям, Франция очень критично относится к предложенной финансовой реформе. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ограничилась лишь общими заявлениями, отметив, что Берлин заинтересован в процессе формирования НАТО в ближайшие недели и месяцы.

В рамках проекта также предлагается согласовать более чёткие цели по улучшению способностей стран — членов альянса отражать угрозы, что должно обеспечить соблюдение минимальных стандартов. К тому же Столтенберг считает нужным проводить дополнительные консультации для усиления политической координации. Генеральный секретарь настаивает и на необходимости переосмыслить нынешнюю стратегическую концепцию НАТО. Он планирует представить на следующем саммите согласованную концепцию реформ. Встреча должна пройти в этом году, но конкретная дата пока что не утверждена. 



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