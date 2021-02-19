Mainichi – жителям японского города будут приплачивать за вакцинацию

19.02.2021, 5:34, Новости дня

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Власти японского города Миясиро решили выдавать всем привившимся от COVID-19 денежные сертификаты, которые можно будет обналичить у местного мелкого бизнеса. При принятии двух доз вакцины каждый привившийся может получить чуть менее $10.



Reuters

В японском городе Миясиро к северу от Токио власти решили выдавать подарочные сертификаты на 1 тыс. йен (около $9,45) всем тем, кто сделает прививку от COVID-19, пишет Mainichi Shimbun. Они заложили в бюджет этого года на эту программу около $570 тыс.

Получить вакцину могут около 30 тыс. человек старше 16 лет. И каждый из них будет награждён денежным сертификатом, которым он сможет расплатиться за услуги и товары мелкого бизнеса в городе. Поскольку вакцинироваться нужно дважды, то и общая сумма на человека составит 2 тыс. йен.

Как отметили местные власти, такую схему они намерены применять, чтобы повысить уровень вакцинации и оживить местную экономику, пишет Mainichi Shimbun.