 

Mainichi – жителям японского города будут приплачивать за вакцинацию

19.02.2021, 5:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти японского города Миясиро решили выдавать всем привившимся от COVID-19 денежные сертификаты, которые можно будет обналичить у местного мелкого бизнеса. При принятии двух доз вакцины каждый привившийся может получить чуть менее $10.


Reuters

В японском городе Миясиро к северу от Токио власти решили выдавать подарочные сертификаты на 1 тыс. йен (около $9,45) всем тем, кто сделает прививку от COVID-19, пишет Mainichi Shimbun. Они заложили в бюджет этого года на эту программу около $570 тыс.

Получить вакцину могут около 30 тыс. человек старше 16 лет. И каждый из них будет награждён денежным сертификатом, которым он сможет расплатиться за услуги и товары мелкого бизнеса в городе. Поскольку вакцинироваться нужно дважды, то и общая сумма на человека составит 2 тыс. йен.

Как отметили местные власти, такую схему они намерены применять, чтобы повысить уровень вакцинации и оживить местную экономику, пишет Mainichi Shimbun.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В украинском Прикарпатье наводнение: затопило больницу с больными коронавирусом

01.07 / Горячая линия по изменениям в Конституцию РФ будет работать до вечера 1 июля

06.09 / Фургал и Абызов стали сокамерниками в «Лефортово»

21.10 / Компания Xiaomi выпустила новую телеприставку Mi Box 4S

06.09 / США выступили с заявлением в связи с освобождением кубинского журналиста Киньонеса

31.10 / Он просто предложил забить на Конституцию – юрист о законопроекте Зеленского о смене состава КСУ

10.01 / В мире вторые сутки подряд фиксируется рекордная смертность от COVID-19 – данные ВОЗ

01.09 / Facebook: российские «тролли» пытались повлиять на избирателей в США и Великобритании

07.10 / В РФ началось производство седанов Hyundai Sonata по полному циклу

16.02 / Стало известно о желании Трампа «восстановить власть» в США и «отомстить»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска