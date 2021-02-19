Систему Kaspersky Antidrone испытали на Челябинском трубопрокатном заводе

19.02.2021, 5:30, Новости дня

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Название нового комплекса Kaspersky Antidrone говорит само о себе. Известный российский разработчик ПО для кибербезопасности представил свой новый продукт, который уже был испытан на Челябинском трубопрокатном заводе.

По словам специалистов, система предназначена для защиты стратегических предприятий от вражеских дронов, способных проводить как шпионские, так и диверсионные операции.

Как стало известно, данный завод в Челябинске стал первым в РФ промышленным предприятием, на котором был полноценно запущен Kaspersky Antidrone. Заключительные испытания подтвердили высокую надежность защиты, говорят эксперты. Особенностью системы Kaspersky Antidrone является наличие модуля радиочастотного обнаружения Rohde Schwarz.