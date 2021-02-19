 

Компания «Глонасс мобайл» займется интернетом вещей

19.02.2021, 5:30, Новости дня
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Новая компания «Глонасс мобайл», являющаяся ответвлением разработчиком российской системы глобального позиционирования, получила лицензию MVNO, подтверждающую статус виртуального мобильного оператора. По словам представителей предприятия, одним из основных видов деятельности станет создание новых систем для интернета вещей.  

Пока акционерному обществу «Глонасс» принадлежит лишь около трети собственности в новой компании. Но в дальнейшем оно планирует довести свою долю до уровня контрольного пакета.

В данный момент создана платформа для eSIM, в том числе и для подключения различных электронных устройств к системе IoT и сотовых сетей, уточняют эксперты. Для управления техникой можно будет использовать обычные мобильные гаджеты.



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