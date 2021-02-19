Мнение: Отдельный батальон партизан с неправильным названием

19.02.2021, 5:28, Разное

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Интересная деталь про советских партизан во Франции.

На фото, батальон советских партизан под командованием Василия Порика боровшийся с нацистами на территории оккупированной Франции.

Но у этой фотографии есть один нюанс. Она подверглась ретуши для того, чтобы вымарать реальное название партизанского отряда.



А вот оригинал, из которого вымарывали реальное название партизанского отряда.

Вместо вымаранного названия, был вброшен фейк https://www.k-istine.ru/patriotism/patriotism_porik.htm, что отряд назывался "имени Чапаева".

Фейк гуляет в том числе и по государственным порталам https://histrf.ru/biblioteka/b/vasilii-porik-tri-smierti-i-odno-biessmiertiie-russkogho-soldata-frantsii



Печать партизанского батальона.

Разоблачение фейка вот отсюда https://severr.livejournal.com/1538730.html

Вот здесь про этот отряд и борьбу советских партизан во Франции подробнее https://severr.livejournal.com/1492893.html

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