Крупный пожар унес жизни нескольких человек в Кирове

19.02.2021, 4:52, Новости дня

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Несколько человек, в том числе дети, погибли при пожаре в Кирове, точное количество жертв устанавливается, информирует следственное управление СК по Кировской области.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что данные о пожаре в деревянном четырехквартирном жилом доме в Кирове поступили в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями в пятницу в 00.46, открытое горение было ликвидировано в 02.00. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов.

В результате несколько человек, в том числе несовершеннолетние, погибли, также имеются пострадавшие.

По факту пожара проводится проверка. На месте работают следователи регионального Следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и причины пожара.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пожар произошел в хостеле в Москве.