 

Учивших россиян врать при прошении об убежище юристов задержали в США

19.02.2021, 4:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Юристов двух компаний, подозреваемых в том, что они учили жителей РФ и СНГ подделывать документы при подаче прошения об убежище в США, задержали в Нью-Йорке, информирует американский минюст.

Ведомство сообщает, что «Илоне Джамгаровой и Артуру Аркадяну, двум иммиграционным юристам, базировавшимся в Бруклине, и их коллеге Игорю Резнику предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища», передает РИА «Новости».

Обвиняемые взяты под стражу.

Кроме того, отдельное обвинение предъявлено еще шестерым фигурантам: Юрия Моша, Владимира Данского, Юлию Гринберг, Алексея Кмита, Тимура Щербину и Катерину Лисюченко обвиняют в сговоре против США и сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища.

Они задержаны и будут ожидать суда в США за исключением Лисюченко, которая ожидает экстрадиции в Штаты из Италии.

По версии следствия, две иммиграционные фирмы Нью-Йорка, Dzhamgarova Firm и Russian America помогали своим клиентам – «в основном иностранцам из РФ и СНГ» – запрашивать американские визы, просить убежище и гражданства.

Обе фирмы консультировали некоторых своих клиентов таким образом, чтобы те получили убежище в США, «полностью понимая, что эти клиенты не имеют законного права на убежище».

Фирмы подавали в Службу гражданства и иммиграции США поддельные заявки на получение убежища и письменные показания под присягой, а также другие документы, необходимые для предоставления убежища.

В фирме «обучали просителей убежища лгать под присягой во время иммиграционных процедур» о том, что их преследуют на родине, а также указывать ложную информацию в заявления на получение убежища.

Обвиняемые являются жителями США, Украины и Италии, следует из документов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году

08.02 / Названы основные причины инфаркта в молодом возрасте

15.12 / В Лондоне ввели максимальный уровень ограничений по COVID-19

14.10 / Зеленский – ментально украинцы — это уже европейцы

05.09 / В Минсельхозе отреагировали на повышение цен на овсянку

05.01 / Стало известно о нелегальной вакцинации от COVID украинских чиновников

25.11 / Эксперт советует чистить смартфон каждый месяц

27.11 / Норвегия получила от РФ «экологический подарок под Рождество»

21.07 / Зеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке

03.01 / “Без Крыма в Украине не так солнечно и вкусно”. Зеленский отдельно поздравил крымчан с Новым годом. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска