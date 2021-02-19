Учивших россиян врать при прошении об убежище юристов задержали в США

19.02.2021, 4:52, Новости дня

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Юристов двух компаний, подозреваемых в том, что они учили жителей РФ и СНГ подделывать документы при подаче прошения об убежище в США, задержали в Нью-Йорке, информирует американский минюст.

Ведомство сообщает, что «Илоне Джамгаровой и Артуру Аркадяну, двум иммиграционным юристам, базировавшимся в Бруклине, и их коллеге Игорю Резнику предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища», передает РИА «Новости».

Обвиняемые взяты под стражу.

Кроме того, отдельное обвинение предъявлено еще шестерым фигурантам: Юрия Моша, Владимира Данского, Юлию Гринберг, Алексея Кмита, Тимура Щербину и Катерину Лисюченко обвиняют в сговоре против США и сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища.

Они задержаны и будут ожидать суда в США за исключением Лисюченко, которая ожидает экстрадиции в Штаты из Италии.

По версии следствия, две иммиграционные фирмы Нью-Йорка, Dzhamgarova Firm и Russian America помогали своим клиентам – «в основном иностранцам из РФ и СНГ» – запрашивать американские визы, просить убежище и гражданства.

Обе фирмы консультировали некоторых своих клиентов таким образом, чтобы те получили убежище в США, «полностью понимая, что эти клиенты не имеют законного права на убежище».

Фирмы подавали в Службу гражданства и иммиграции США поддельные заявки на получение убежища и письменные показания под присягой, а также другие документы, необходимые для предоставления убежища.

В фирме «обучали просителей убежища лгать под присягой во время иммиграционных процедур» о том, что их преследуют на родине, а также указывать ложную информацию в заявления на получение убежища.

Обвиняемые являются жителями США, Украины и Италии, следует из документов.