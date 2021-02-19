В ДРК сообщили о росте числа заболевших лихорадкой Эбола

19.02.2021, 4:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Демократической республике Конго (ДРК) число случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло шесть человек, двое скончались, передают местные СМИ.

Все случаи были зафиксированы в одном регионе – провинции Северное Киву, передает «Российская газета».

В стране начата вакцинация от этого заболевания.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что в экстренном порядке задействует имеющиеся ресурсы для оказания помощи.

Напомним, в декабре Роспотребнадзор заявлял о мониторинге ситуации со смертельной «болезнью X» в Конго.