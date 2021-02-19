 

В ДРК сообщили о росте числа заболевших лихорадкой Эбола

19.02.2021, 4:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Демократической республике Конго (ДРК) число случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло шесть человек, двое скончались, передают местные СМИ.

Все случаи были зафиксированы в одном регионе – провинции Северное Киву, передает «Российская газета».

В стране начата вакцинация от этого заболевания.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что в экстренном порядке задействует имеющиеся ресурсы для оказания помощи.

Напомним, в декабре Роспотребнадзор заявлял о мониторинге ситуации со смертельной «болезнью X» в Конго.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / На Украине оценили риск ядерного удара со стороны России

16.02 / Опубликовано несколько интересных фактов о МКС

16.08 / Хэмилтон побил рекорд Шумахера

16.08 / Израиль ответил на запуск шаров со взрывчаткой ударом по целям ХАМАС в Газе

30.07 / Опрос «Левада-центра»: Путину доверяют только 23 процента

24.06 / В Керченском проливе и акватории Черного моря уничтожили авиабомбы времен ВОВ

13.09 / Подведены итоги электронного голосования в Курской и Ярославской областях

10.11 / Во время протестов в Ереване избили спикера парламента, его прооперировали

17.11 / Алиев отказал Карабаху в особом статусе

22.11 / Европа делает ставку на массовое тестирование — чтобы дать возможность людям нормально встретить Рождество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска