Мнение: Разменная фигура

19.02.2021, 4:50, Разное

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Евросоюз готовится ввести санкции против России по «делу Навального». Однако как полагает агенство «Блумберг», они не коснутся российских бизнесменов, а лишь неких официальных лиц, причастных к этому делу. В переводе это означает, что в санкционный список попадут какие-то совсем третьеразрядные чиновники вроде судей, прокуроров, сотрудников ФСБ, упомянутых как причастных к отравлению, но крупные олигархи из окружения Путина — точно нет. Евросоюз пока не готов окончательно рвать отношения и сжигать мосты.

Где-то во всей этой истории произошли сбои. Причем, похоже, с обеих сторон. Что-то сильно не получилось ни здесь, ни там, а потому по воде прокатилась рябь, на чем пока все и затухает. В минусе остался Навальный, который теперь точно сел и сел на достаточно долгий срок, выключающий его из текущей жизни, причем на подходе еще и дело о растрате, где он тоже может получить дополнительные годы.

С другой стороны, теперь появляется вакантное место главного российского оппозиционера, и даже есть человек, который может его занять — это, конечно, жена Навального. Тем более, что продать ее историю для западного обывателя будет гораздо проще, да и в России ее можно обыграть, давя уже совсем на эмоции.

В любом случае выходит, что Навальный сыграл какую-то роль, где им расплатились за промахи и косяки. Если ранее его не трогали принципиально, что могло означать существование договоренностей, то теперь им вполне хладнокровно пожертвовали, изменив ситуацию на доске буквально как на сеансе одновременной игры это сделал Остап Бендер. Просто смахнув фигуры. Впрочем, для того, чтобы быть неразменной фигурой, для начала нужно быть самостоятельным.

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