WP – лишь бы скорее — американские дипломаты попросили привить их иностранной вакциной, пускай и российской

19.02.2021, 4:40, Новости дня

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Из-за невозможности получить вакцины американских компаний Pfizer и Moderna дипломаты США, находящиеся за рубежом, обратились за препаратом от коронавируса к странам, в которых работают, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, некоторые сотрудники госдепа США попросили Москву предоставить им дозы вакцины «Спутник V».



Reuters

Нехватка препаратов от COVID-19, разработанных в США, вынудила работающих за рубежом американских дипломатов обращаться за вакциной к властям стран, в которых они несут службу, в том числе к России, пишет The Washington Post.

Как стало известно изданию, власти по меньшей мере 13 стран предложили предоставить свои запасы доз вакцин американских компаний Pfizer и Moderna для прививок дипломатам из США. В госдепартаменте согласились и в настоящий момент рассматривают аналогичные предложения от властей еще восьми стран.

Ряд сотрудников госдепартамента в Москве решили привиться российским препаратом «Спутник V» после того, как Вашингтон не смог гарантировать им доставку американских разработок от коронавируса в ближайшее время.

Российский препарат в США не одобрен, в связи с чем в госдепартаменте не рекомендуют его использование. Тем не менее из-за темпов распространения COVID-19 и высокой смертности от заболевания ведомство позволяет своим сотрудникам самостоятельно принимать решения, касающиеся их здоровья.

«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах, особенно если учесть, что лучшие вакцины были сделаны в США», — приводит The Washington Post слова американского дипломата, работающего на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, госдепартамент запросил у Министерства здравоохранения США 315 тыс. доз американской вакцины, однако получил только 23% из них тремя отдельными партиями.

В служебной записке для сотрудников исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Кэрол Перез признала наличие «путаницы вокруг распределения вакцин от COVID-19». Перез отметила, что в ведомстве работают над быстрым обеспечением вакцинами сотрудников, а также над тем, чтобы развеять опасения дипломатов.

«Здоровье и безопасность наших сотрудников является одним из главных приоритетов департамента, и мы обязуемся предоставлять нашим сотрудникам своевременную и точную информацию о распределении вакцин», — сказала Перез.

В частности, как пишет The Washington Post, дипломаты полагают, что распределение вакцин происходит неравномерно. В связи с этим работающие в Вашингтоне и Нью-Йорке сотрудники обеспечены препаратами лучше, чем персонал американского внешнеполитического ведомства в других странах.

«Вашингтон ставит в приоритет сотрудников, работающих внутри страны, не имея реального плана относительно остальных», — отметил один из американских дипломатов.